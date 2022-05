Virtus Entella-Palermo, storie di… ex: da Silvestre a Massolo e Brunori

Il Palermo di Silvio Baldini affronterà l'Entella di Gennaro Volpe nel secondo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C. Diversi gli ex che militano nelle due rispettive squadre

Storie che si intrecciano. Poco importa se il punto di ritrovo sia un aeroporto, lo stadio comunale di Chiavari o il Renzo Barbera. Un obiettivo comune, un solo posto per due. Virtus Entella e Palermo si apprestano ad affrontarsi nel doppio confronto valido per il secondo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C. L'andata è in programma martedì 17 maggio, mentre il ritorno verrà disputato il sabato successivo nel capoluogo siciliano.

L'Entella di Gennaro Volpe ha chiuso la regular season al quarto posto del Girone B di Serie C. Sessantacinque punti; frutto di diciannove vittorie, otto pareggi e undici sconfitte. In casa la compagine ligure vanta uno score degno di nota con due sole debalce rimediate al cospetto di Modena e Reggiana, rispettivamente prima e seconda della classe. Al contrario, in trasferta l'Entella ha racimolato un totale di venti punti, incappando in ben nove volte in una sconfitta. Terzo miglior attacco e quinta miglior difesa del Girone B, con sessantadue gol fatti e quaranta subiti. Due sole reti in meno realizzate, dunque, rispetto al Palermo di Silvio Baldini che ha chiuso al terzo posto in campionato dietro Bari e Catanzaro. In casa la squadra rosanero non ha mai perso, mentre in esterna sono stati diversi i passi falsi compiuti da De Rose e compagni che nelle ultime tre trasferte hanno comunque fatto registrare la bellezza di tre vittorie contro Monopoli, Bari e Triestina.

Il cammino dell'Entella ai playoff di Serie C è iniziato un turno prima rispetto al Palermo. La squadra di Volpe ha pareggiato con l'Olbia per uno a uno all'esordio, staccando il pass per la fase Nazionale in virtù del miglior piazzamento conseguito in classifica. Poi la sconfitta di misura a Foggia e il ribaltone nella gara di ritorno grazie alle reti di Rada e Capello.

La franchigia siciliana ha, invece, esordito al primo turno Nazionale dei playoff. La vittoria a Trieste per uno a due ha sancito una tangibile ipoteca per la banda targata Baldini che, al ritorno al Renzo Barbera, ha faticato un pò contro la squadra di Bucchi che si è dimostrata arrembante e temeraria. Uno a uno il risultato finale con la rete di Gregorio Luperini al 96' che ha mandato in estasi uno stadio letteralmente gremito di passione e colori rosanero.

"Incontri da playoff. Stesso aeroporto, stesso obiettivo. Bello ritrovare tanti ex compagni di squadra", così la Virtus Entella sui propri canali social per immortalare il momento vissuto in comune in aeroporto con il Palermo di Baldini, rispettivamente diretti a Foggia e a Trieste per l'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C.

Negli scatti dell'Entella sono immortalati i due ex, Samuele Massolo e Matteo Brunori, che hanno indossato di recente la maglia ligure. Il portiere classe 1996 ha disputato un totale di diciassette partite con la Virtus nella stagione agonistica 18/19, riuscendo a tenere la porta inviolata in ben otto occasioni. É più fresca la ferita per l'attaccante di proprietà della Juventus che ha invece vestito i colori biancazzurri nella scorsa annata in Serie B. Un totale di trentaquattro presenze (considerando la Coppa Italia) per uno score diametralmente opposto rispetto a quello racimolato fin qui in rosanero. Con l'EntellaBrunori ha, infatti, messo a segno quattro sole reti non riuscendo nell'intento di salvare la categoria. Una cocente retrocessione e un cambio di pelle che ha sortito l'effetto sperato, con il bomber italobrasiliano che si è preso in mano il Palermo a suon di gol e prestazioni di spessore. Venticinque le firme d'autore e cinque gli assist per Brunori che troverà di fronte il suo passato nel secondo turno Nazionale dei playoff.

Chi, dall'altra parte, ha vestito la maglia del Palermo nella stagione 2011/2012 è Matías Agustín Silvestre. Il difensore argentino ha giocato nel capoluogo siciliano in Serie A, collezionando un totale di ventinove presenze condite da cinque gol fatti. Stefano Pioli, Devis Mangia e Bortolo Mutti gli allenatori che si avvicendarono sulla panchina sicula in quell'annata che il Palermo di Zamparini chiuse al sedicesimo posto, riuscendo a staccare il pass salvezza. L'ex Sampdoria e Catania ha disputato venti partite nel Girone B di Serie C, non trovando spazio fin qui nei playoff validi per compiere il salto di categoria.