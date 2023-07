Calciomercato Serie C, le trattative: ancora Mbakogu! Struna-Triestina e Improta in B

Francesco Orlando, attaccante mancino che predilige la fascia destra, di proprietà anche lui della società targata Iervolino, è finito nel mirino del Cesena, pronto a ripartire dopo la delusione della passata stagione, ancora una volta dalla terza divisione professionistica. L'ex esterno d'attacco di Vicenza, Chieti e Juve Stabia tra le altre, lo scorso anno ha messo a referto tre assist in tredici apparizioni con la maglia del Siena (poi escluso dalla Lega Pro).

Classe '93, nativo di Pozzuoli, 179 cm di altezza, Riccardo Improta è un calciatore guizzante e rapido, abile nel dribbling, solitamente impiegato da esterno alto o all'occorrenza da seconda punta. Un profilo che per background e livello tecnico può giocare in pianta stabile in Serie B. Categoria che attualmente il Benevento non può garantirgli (al netto della fresca retrocessione in C). L'ex Genoa e Bari piace al Cosenza di Fabio Caserta in cadetteria. Qualora Improta accettasse la corte calabrese, lascerebbe le streghe dopo cinque stagioni contraddistinte da una promozione nella massima categoria italiana, sedici reti, quindici assistenze per i compagni e centosessanta gettoni tra Serie A e B.

In due anni ha rubato il cuore di Foggia ed è diventato un vice capitano che difficilmente verrà dimenticato. Davide Petermann ha accettato la corte della Virtus Entella ed ha firmato un contratto che lo legherà alla compagine ligure fino al 2025 dopo aver totalizzato (da centrocampista) 84 presenze e 13 gol in rossonero, oltre ad aver sfiorato la promozione in B in finale playoff contro il Lecco.

La Juventus ha deciso di cedere a titolo temporaneo, con riscatto e contro-riscatto a favore il cartellino di Tommaso Barbieri al Pisa. Il terzino classe 2002, dopo aver tagliato il piccolo traguardo di cento minuti in Serie A (dopo essere stato un punto fermo della Next Gen in C) sotto la guida di Massimiliano Allegri, ripartirà in prestito dalla cadetteria, dove troverà un tecnico moderno e bravo a lavorare con i giovani come Alberto Aquilani.

Mattia Maffei, il terzino che è stato tra i protagonisti della stagione 2021-2022 con la formazione Primavera 3 della Cavese che è riuscita ad approdare sino alle Finali nazionali, l'anno scorso si è messo in luce in Serie D con la prima squadra - allora - guidata da Emanuele Troise, la quale si è giocata lo spareggio promozione con il Brindisi per accedere in Lega Pro (poi perso). Ventinove apparizioni e quattro assist nella quarta divisione italiana, per il difensore 2004 sono un buon biglietto da visita, che ha attirato una particolare attenzione dal Catania di Luca Tabbiani, società che ha deciso di assicurarsi le sue prestazioni, superando la serrata concorrenza del Sassuolo. Si aspetta l'ufficialità.

Il Foggia è vicino dall'assicurarsi un bomber importante per la categoria. Jeremy Mbakogu e la società targata Canonico sono vicini all'accordo, la trattativa è in fase avanzata, anche se ci sono ancora diversi dettagli da limare. L'ex centravanti di Cosenza e Padova, è reduce da stagioni difficili con le maglie di Gubbio e Triestina in C. Una piazza come quella satanella, potrebbe risvegliare quel giocatore che in Serie B, sotto gli ordini di Castori impressionò tutti, firmando quindici gol nella stagione 2014/2015, anno della promozione in massima serie di quel Carpi.

La Triestina ha acquistato dal Perugia a titolo definitivo il difensore Aljaž Struna. Il trentaduenne sloveno ha sottoscritto con il club un accordo biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Difensore centrale impiegabile all’occorrenza anche come laterale difensivo, l'ex Palermo vanta una carriera di assoluto prestigio con ventidue presenze e una rete in Serie A e 134 totali in cadetteria, con tre reti ed altrettanti assist.

Frédéric Veseli, jolly difensivo classe ’92 può essere definito come un terzino “disciplinato”, dotato di una buona struttura fisica. Dopo la retrocessione del Benevento in C, l'ex giocatore di Salernitana, Lugano e Manchester United tra le altre, potrebbe trasferirsi nuovamente all'estero. Per lui questa volta c'è il Karagumruk, ex squadra allenata da Pirlo, militante nella massima serie turca.