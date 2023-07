Calciomercato Serie C, le trattative: colpo Lescano! Shpendi-Palermo, Pierozzi…

La Triestina è anche in pressing sul Foggia per il terzino Alessandro Garattoni, che piace molto anche in Serie B a Pisa e Ternana. Dopo la risoluzione del contratto con il Cosenza, Kristjan Matoševič, portiere classe ’97 sta per chiudere con la compagine friulana.

Il Palermo monitora il profilo del giovane italoalbanese del Cesena, Steven Shpendi. Molti i club sul talentuoso prospetto del club romagnolo, richiesta vicina ai due milioni con la società rosanero che vorrebbe evitare di trovarsi coinvolta in un'asta con tanto di corsa al rialzo. L'attaccante classe 2003 ha segnato 12 gol nella scorsa stagione di Lega Pro.

Il Pescara ha la necessità di chiudere per un altro terzino di ruolo: l'ex Palermo e di proprietà della Fiorentina, Edoardo Pierozzi è uno dei profili più graditi dalla società targata Sebastiani. Insieme al difensore toscano c'è Romano Floriani Mussolini, 20 anni, giovane esterno basso (destro) di proprietà della Lazio. L'intenzione della banda Zeman è quella di affiancare al neo arrivato Pierno, un altro giovane laterale, affidabile e di prospettiva.

Il Delfino, inoltre, ha chiuso per l’ingaggio del giovane Antonino De Marco, centrocampista classe 2004 messosi in luce nella Vibonese in Serie D lo scorso anno agli ordini di Modica con 5 gol in ventotto presenze. Quest'ultimo, tecnico allievo di Zeman e vice storico. In attacco, in caso di addio di Kolaj, il managment biancazzurro virerebbe fortemente sull'esterno del Padova, Simone Russini. Quattro reti e quattro assist per il ventisettenne napoletano nel girone A di Serie C. Daniel Sannipoli potrebbe essere un'ulteriore nome per il centrocampo del futuro: intermedio classe ’00, nell’ultima stagione al Latina. Una classica mezz'ala di inserimento, abile nell'attaccare lo spazio e andare alla conclusione. Per il momento la trattativa è bloccata tra le parti.

Christian Tommasini sarà - con ogni probabilità - il nuovo attaccante del Pescara! L'ex giocatore di Paganese ed Imolese lo scorso anno ha siglato otto reti con la maglia del Taranto, prima di rientrare dal prestito al Pisa. Il venticinquenne abile nell'attaccare lo spazio sembra essere il profilo giusto da affiancare a Vergani nel pacchetto offensivo gestito con particolare attenzione da Zeman.

Federico Accornero, classe 2004, è il nuovo esterno d’attacco del Pescara, preso in prestito secco dal Genoa. Giocatore simile a Delle Monache, nel campionato di Primavera 2 ha totalizzato 19 reti in 28 partite.

Vincenzo Polito è il nuovo terzino dell'ACR Messina. In giallorosso, nel 2017/18, proprio con Modica in panchina, 14 presenze, undici da titolare. Nell’ultimo biennio 21 apparizioni e un gol contro il Campobasso tra Monterosi e Potenza, che lo ha ceduto a titolo definitivo. Michele Emmausso - che firmò nove reti e tre assist in rossoblù nella stagione 2019/2020 con la Vibonese dell'allievo del tecnico boemo - ha firmato con la società siciliana. Marco Manetta, che vanta già 120 apparizioni in Serie C e tornerà in riva nel club del patron Sciotto a distanza di cinque stagioni. Anche per l’esterno destro Damiano Lia (della Vibonese) si attende soltanto la firma.

Giulio Frisenna, 2002 che ha esordito con il Catania nella Coppa Italia di Lega Pro e ha collezionato già 70 gare in D, principalmente a Licata e sarebbe vicino dal firmare con l'ACR. Vicinissimo anche Francesco Giunta: una ventina di presenze in C con Sicula Leonzio e Campobasso. Cresciuto nel vivaio della Virtus Entella, ha collezionato un centinaio di apparizioni in Serie D, firmando anche 9 reti e 12 assist, con le maglie del Rieti e del Lavello.

Giuseppe Biava sarà il vice allenatore di Francesco Modesto, altro ex Palermo da giocatore, della formazione Under 23 dell'Atalanta in Lega Pro.