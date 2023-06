ACR Messina, frenata nella trattativa con Mannino. Il patron resta Sciotto

L'iscrizione alla prossima Serie C sembrava l'ultimo atto del patron dell'ACR Messina, Pietro Sciotto. Il numero uno giallorosso aveva annunciato nei giorni scorsi che avrebbe ceduto il club, in pole l'imprenditore Fabrizio Mannino. La trattativa però sembra essersi arenata, conclusa al momento con un nulla di fatto e Sciotto ancora al comando. Già lo stesso attuale presidente ha incontrato anche il tecnico Raciti, per programmare insieme la prossima stagione dopo la salvezza in extremis ottenuta quest'anno.