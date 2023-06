Lega Pro, Marani: “Una tra Juventus e Atalanta nel girone B? C’è un regolamento”

Parola a Matteo Marani . Il presidente della Lega Pro - in occasione della Integration League - ha approfondito diversi temi importanti riguardanti la terza divisione professionistica italiana. Dalla possibilità di iscrivere due seconde squadre nello stesso girone di Serie C al problema iscrizioni che avvolge da troppi anni la categoria. Di seguito, le sue parole:

"Perché una cadetta tra Juventus e Atalanta nel girone B derogando al criterio territoriale? C’è un regolamento posto dal Consiglio direttivo per salvaguardare l’equità sportiva dei campionati. Qualora due Under 23 dovessero, per geografia, far parte dello stesso girone dovremmo precedere con un eventuale sorteggio. Aspettiamo gli organici e le pronunce della Covisoc il 30 giugno. Poi vedremo tutto il resto. Problema iscrizioni? Posso dire che la situazione è meno drammatica rispetto a qualche stagione fa. Merito delle regole che sono state già poste che hanno migliorato le cose. Dobbiamo intervenire ancora, qualche norma andrà cambiata. Si può sempre migliorare ma abbiamo vissuto estati più turbolente, questo voglio dirlo. L’obiettivo è quello di far sì, il prossimo anno, che tutte le 60 squadre abbiano possibilità di iscriversi senza problemi”.