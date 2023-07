Pescara, Sebastiani: “Sannipoli? Situazione chiara. Russini arriva solo se…”

Parola a Daniele Sebastiani . Il presidente del Pescara - alle colonne del quotidiano Il Centro - ha fatto il punto sul calciomercato del Delfino nell'attuale sessione estiva e sui possibili nuovi colpi in entrata, da mettere nelle mani di Zdenek Zeman . Di seguito, le parole del patron:

"Al massimo entro la fine della prossima settimana arriverà uno tra Edoardo Pierozzi e Romano Floriani Mussolini. Vogliamo completare la coppia di terzini. A centrocampo con il probabile arrivo di De Marco e con Dagasso della Primavaera siamo 7. Se non uscirà nessuno stiamo bene. Russini del Padova arriverà qualora Kolaj dovesse partire. Sannipoli? La situazione è chiara: abbiamo fatto un'offerta al Latina, ci hanno riposto con una controproposta che per un giocatore in scadenza nel 2024 è troppo alta. Tommasini piace molto al ds Delli Carri: è un giocatore e lui vuole venire al Pescara".