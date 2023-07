Lecce, ufficiale: Rafia è il nuovo centrocampista! L’ex Juventus arriva dal Pescara

Ecco il nuovo centrocampista del Lecce: Hamza Rafia è stato prelevato dal Pescara, con il quale ha tanto impressionato nello scorso girone C di Lega Pro. Le cifre dell'affare sono di un milione e duecentomila euro di base fissa e seicentomila di bonus raggiungibili a certe condizioni. Inoltre, al club abruzzese verrà riconosciuto il 15% della futura rivendita del giocatore tunisino. L'ex Juventus, dunque, è pronto al grande salto: dalla Serie C alla Serie A. Ecco, di seguito, il comunicato diramato dalla società guidata in panchina da Roberto D'Aversa: