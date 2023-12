Editoria, Ciao Vladimiro: il bello del “Camin” di nostra vita nel cuore del Barbera

Ciao Vladimiro . Non un commiato, ma una dolce e struggente carezza. Omaggio ed abbraccio fraterno. Moto emotivo puro e tracimante, che sorge e straripa dai rivoli del cuore, fino a sgorgare, intenso e dirompente, alla foce preziosa dell'anima. L'ultima fatica letteraria del giornalista e scrittore, Benvenuto Caminiti, è un incommensurabile atto d'amore. Apologia del bello e del talento. Tributo, commosso e devoto, al fratello, icona e fulgida stella nel firmamento del giornalismo sportivo italiano. Vladimiro Caminiti, scomparso trent'anni fa, è stato semplicemente un fuoriclasse.

Da percorre in estasi, tutti d'un fiato. Tra splendore e stupore. Figlio di Palermo , juventinologo per eccellenza.

Hurrà Juventus e Tuttosport.Voce e diario della Vecchia Signora. Entrambi griffati con il fregio ed il pregio del suo imprinting. Il Guerin Sportivo, gemma editoriale stilosa e trasversale. Oracolo cartaceo profano per gotha e plebe calcistica dell'epoca. Innovatore allergico ai protocolli ed al politicamente corretto. Muro d'argilla che ha sgretolato con il suo inimitabile stile narrativo. Unico, sferzante e dissacrante. Spiazzanti e crude verità, adornate magistralmente in orpelli linguistici di sontuoso lignaggio. Schiettezza ed innata eleganza, pragmatismo e creatività,. Magica commistione tra romanzo e prosa, racconto e poesia. Detronizzando gli angusti confini della fredda cronaca. Sospendendo il lettore in un limbo dorato, tra il descrittivo e l'evocativo.