Playoff Serie C, Reggiana di Diana: regia Cigarini, Zamparo e Lanini bomber per la B

Secondo posto in campionato, e sogno Serie B che passa ancora dai playoff. La scheda della Reggiana di Diana che entra in gioco al 2 turno

Una delle compagini più competitive e pericolose nella corsa alla conquista dei playoff di Lega Pro è certamente la Reggiana classificatasi seconda nel Girone B di Serie C. Un piazzamento che brucia in seguito ad un testa a testa fino alla fine con il Modena di Attilio Tesser, in cui ha prevalso al fotofinish la società gialloblù. Ancora di salvataggio per restare aggrappati al sogno promozione in Serie B, i playoff in cui la compagine emiliana entrerà in scena a partire dal secondo turno nazionale.

Epilogo della regular season anche figlio del doppio pareggio nello scontro diretto con il Modena, che non ha permesso agli uomini di Diana di agguantare i canarini in cima alla graduatoria. Il club del patron Quintavalli.ha centrato in stagione una striscia record di 14 vittorie consecutive. Numeri che incoronano il Modena top club del girone ed il proprio tecnico, Tesser a maestro storico della categoria. Con orgoglio e tenacia la Reggiana ha provato a mantenere il passo dei rivali, ma ha fallito la promozione diretta giungendo a due punti dalla capolista.

La rosa della "Regia" è tra le più attrezzate di tutti i gironi di Serie C. A certificarlo i ben 86 punti raccolti tra le 25 vittorie e gli 11 pareggi stagionali, due le sole sconfitte contro Gubbio e Lucchese che vanno leggermente a ledere un cammino quasi trionfale; settantadue i gol realizzati e ventisei quelli subìti. Una squadra capace di passare un intero torneo a macinare punti con pochi e rari inciampi, che avrebbe meritato nettamente la promozione in B al pari del Modena, motivo per il quale si presenta a questi playoff tra le favorite assolute.

Nella rosa dei granata spiccano nomi dal nobile background calcistico come quello di Luca Cigarini, vecchia bandiera dell'Atalanta, che ha vestito le maglie di Sampdoria, Cagliari ed infine Crotone, ultimo step prima firmare per la Reggiana. Occhio anche Lorenzo Del Pinto, ex punto fermo del Benevento, praticamente mai utilizzato durante la stagione per un brutto infortunio al crociato rimediato il 9 ottobre 2021. La scena durante questa stagione è stata nettamente presa dai due giocatori cardine della compagine emiliana, Luca Zamparo ed Eric Lanini, autori di una regular season da brividi, 17 reti per il primo e 15 per il secondo, trascinando a suon di gol pesanti gli uomini di Diana fino ad un passo dalla promozione diretta. Tecnico brillante ed emergente, l'ex calciatore del Palermo Aimo Diana ha alternato il 3-5-2 al 4-3-3 professando un calcio ad alta intensità e dalla marcata trazione laterale. Ritmo, densità e intercambiabilità alla ricerca di ampiezza e verticalità per una Reggiana che si è laureata squadra più prolifica del girone B.