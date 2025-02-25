A breve la sosta, ma prima il Palermo dovrà affrontare il Padova, dopo due partite senza successo. I rosanero dovranno cercare di portare a casa i tre punti per non perdere la scia dalle prime tre.
Sondaggi
Il Palermo affronterà domani la Carrarese, in una sfida dal sapore di dentro o fuori. Dubbi di formazione per Inzaghi, che non potrà contare nè su Gomes nè su Gyasi. Chi dal primo minuto contro la…
Archiviata la sosta nazionali, il Palermo si prepara ad affrontare il Sudtirol, nella sfida valida per la terza giornata di B. I ragazzi guidati da Filippo Inzaghi proveranno a proseguire sulla strada…
Il Palermo si prepara al suo debutto esterno in campionato, contro il Sudtirol, dopo il pareggio 0-0 contro il Frosinone. Chi dal primo minuto contro gli altoatesini? Scegli la tua formazione titolare…
Il Palermo si prepara a cominciare la stagione, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese. Chi dal primo minuto contro i grigiorossi? Scegli la tua formazione titolare tramite il…
Il Palermo, ormai è praticamente certo, ripartirà con un altro allenatore, con Dionisi che lascerà la Sicilia - salvo sorprese - dopo un solo anno. Tanti i nomi usciti fino ad adesso, con idee di…
Il Palermo ha concluso la sua stagione perdendo ai playoff, e mettendo così la parola fine ad una stagione deludente. Secondo i tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, il…
SONDAGGIO: Che voto dai alla stagione del Palermo 2024/25?
Il Palermo arriva da una sconfitta molto deludente per 1-0 contro la Juve Stabia, un risultato che, pur non essendo del tutto inaspettato, rappresenta comunque un finale amaro per una stagione segnata…
SONDAGGIO: Porta e difesa, chi deve confermare il Palermo per la prossima stagione?
La stagione del Palermo si è appena conclusa nel modo più amaro possibile, con l'eliminazione dai playoff per mano della Juve Stabia. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca ai tifosi e che impone…
Il Palermo ha concluso ieri la sua stagione perdendo contro la Juve Stabia nel primo match di play-off. Come valuti la prestazione del Palermo contro la Juve Stabia? Esprimi la tua opinione tramite il…
Il Palermo si prepara ad affrontare la Juve Stabia nel primo turno di play-off. Chi dal primo minuto contro le vespe? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di…
Il Palermo si prepara ad affrontare la Carrarese, nell'ultimo match della regular season. Chi dal primo minuto contro i toscani? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla…
Il Palermo vince contro il Frosinone, regalandosi la possibilità di giocare i play-off. Decisiva alcune ottime prestazioni dei singoli, che hanno portato l'inerzia del match verso i rosanero. Chi è il…
Il Palermo vince con il Frosinone, guadagnando tre punti fondamentali, che garantiscono ai rosanero di entrare ufficialmente nei play-off. Come valuti la prestazione del Palermo contro la squadra di…
Il Palermo si prepara ad affrontare il Frosinone, in cerca di tre punti per agganciare il sesto posto. Chi dal primo minuto contro i gialloazzurri? Scegli la tua formazione titolare tramite il…
Il Palermo si prepara ad affrontare il Sudtirol per alimentare le speranze di un buon posizionamento ai playoff. Chi dal primo minuto contro gli altoatesini ? Scegli la tua formazione titolare tramite…
Il Palermo vince lo scontro diretto contro il Catanzaro, slanciandosi in classifica nel momento più importante della stagione. Decisive alcune prestazioni sopra la media dei singoli, che hanno…
Il Palermo vince un match importantissimo contro il Catanzaro, agganciando proprio i giallorossi al sesto posto grazie all'autogol di Bonini e ai gol di Segre e Le Douaron. Come valuti la prestazione…
Il Palermo si prepara ad affrontare la Salernitana, dopo la pausa nazionali. Chi dal primo minuto contro i campani? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di…
Il Palermo ha confermato Dionisi, al termine di giorni di riflessioni. Dopo non aver trovato un sostituto all'altezza, la dirigenza ha deciso di ripartire dal tecnico ex Sassuolo. Scelta giusta…
Il Palermo sta per cominciare il rush finale, che decreterà la sua posizione finale in questa stagione. Secondo i tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, i rosanero…
Il Palermo si prepara ad affrontare la Cremonese, con l'obiettivo di avvicinarsi proprio alla squadra di Stroppa. Chi dal primo minuto contro i grigiorossi? Scegli la tua formazione titolare tramite…
Il Palermo si prepara ad affrontare l'ultimo spezzone di campionato, con alle porte l'importantissima sfida contro la Cremonese, che potrebbe rilanciare i rosanero per le vette della classifica. I…
Il Palermo pareggia contro la Sampdoria, in una sfida che, soprattutto dopo l’espulsione di un calciatore blucerchiato, crea tanti rimpianti. In gol Pohjanpalo, al quarto gol consecutivo. Come valuti…
Il Palermo si prepara ad affrontare la Sampdoria, in cerca della terza vittoria consecutiva. Come finirà la partita del "Ferraris"? Esprimi il tuo pronostico nel sondaggio lanciato dalla redazione di…
Il Palermo cerca la terza vittoria consecutiva in un campo molto caldo come quello della Sampdoria. Chi dal primo minuto contro i blucerchiati? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio…
Il Palermo vince il secondo match di fila contro il Brescia, riuscendo anche a convincere con un match giocato ad alta intensità. La decide Pohjanpalo grazie al suo terzo gol consecutivo con la maglia…
Il Palermo vince contro il Brescia: secondo successo consecutivo grazie al terzo centro di fila di Joel Pohjanpalo con la maglia rosanero. La squadra di Dionisi torna in zona play-off e si avvicina…
Il Palermo si prepara ad affrontare il Brescia, per cercare continuità dopo la vittoria esterna contro il Cosenza. Come finirà la partita del "Barbera"? Esprimi il tuo pronostico nel sondaggio…
Il Palermo ha finalmente ritrovato la vittoria fuori casa con un netto 3-0 contro il Cosenza. Nonostante questo, secondo i tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, la…