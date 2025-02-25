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SONDAGGIO: Che voto dai alla stagione del Palermo 2024/25?

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Il Palermo arriva da una sconfitta molto deludente per 1-0 contro la Juve Stabia, un risultato che, pur non essendo del tutto inaspettato, rappresenta comunque un finale amaro per una stagione segnata…

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SONDAGGIO: Dionisi confermato, scelta giusta?

Il Palermo ha confermato Dionisi, al termine di giorni di riflessioni. Dopo non aver trovato un sostituto all'altezza, la dirigenza ha deciso di ripartire dal tecnico ex Sassuolo. Scelta giusta…