Palermo, per i tifosi la stagione è gravemente insufficiente

STAGIONE DA 4 IN PAGELLA

Secondo il 33% dei tifosi l'annata dei rosanero è stata da quattro, per il 21% da tre. Ma non è finita qui: per il 15% la stagione è stata da zero, voto nato dalla grandissima amarezza di un anno iniziato con aspettative altissime e finito malissimo. Un dato evidenzia ancora di più come tutti i tifosi, chi più chi meno, sono rimasti delusi dal campionato della squadra di Dionisi: solo il 2% dei votanti ha dato sei alla stagione, segno dell'enorme delusione di ogni supporter rosanero, (quasi) nessuno escluso.