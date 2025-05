SONDAGGIO: Che voto dai alla stagione del Palermo 2024/25?

Il Palermo arriva da una sconfitta molto deludente per 1-0 contro la Juve Stabia, un risultato che, pur non essendo del tutto inaspettato, rappresenta comunque un finale amaro per una stagione segnata da molti bassi e poche reali soddisfazioni. Tra prestazioni opache, occasioni sprecate e risultati al di sotto delle aspettative, è arrivato il momento di fare un bilancio.