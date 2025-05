SONDAGGIO: Porta e difesa, chi deve confermare il Palermo per la prossima stagione?

La stagione del Palermo si è appena conclusa nel modo più amaro possibile, con l'eliminazione dai playoff per mano della Juve Stabia. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca ai tifosi e che impone riflessioni importanti in vista del futuro. Tra i reparti sotto la lente d'ingrandimento c'è sicuramente la porta e la difesa: