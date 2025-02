Palermo, la prestazione contro il Cosenza non soddisfa del tutto i tifosi

UNA PRESTAZIONE SUFFICIENTE

Secondo il 62% dei tifosi la prestazione è stata sufficiente: un buon secondo tempo di controllo, dopo il rigore di Brunori e il gran gol di Pohjanpalo, ma una prima frazione in cui la squadra è stata molto contratta e bloccata nella propria area (nonostante un avversario non irresistibile) non hanno convinto del tutto i supporters rosanero: la solita discontinuità da un tempo all'altro, nonostante stavolta abbia portato benefici, non ha creato una piena soddisfazione per la vittoria contro i calabresi. Per il 20% dei votanti il secondo tempo e i tre gol valgono molto di più di una prima mezz'ora deludente, marchiando la prestazione come buona. Al contrario, per il 16% il risultato non salva una prestazione vista come insufficiente.