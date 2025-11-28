Il Palermo affronterà domani la Carrarese, in una sfida dal sapore di dentro o fuori. Dubbi di formazione per Inzaghi, che non potrà contare nè su Gomes nè su Gyasi.
SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro la Carrarese
Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Chi dal primo minuto contro la squadra di Calabro? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
PORTA—
Tra i pali Joronen ha dato ampie garanzie, conquistandosi il posto in maniera definitiva.
DIFESA—
Tra le retrovie dubbi sul centrodestra, con Diakitè, Peda e Bereszyński in cerca di una maglia da titolare.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo torna Ranocchia dalla squalifica, e potrebbe riprendersi immediatamente il posto.
ATTACCO—
In avanti confermato Pohjanpalo. Per il resto, dubbi sulla trequarti con Vasic che scalpita per giocare dal primo. Ballottaggio anche in attacco.
