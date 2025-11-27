mediagol palermo Ex rosa, Marino: “Il Palermo si sta allontanando dalle prima posizioni ma c’è ancora tempo”

Pasquale Marino, ex allenatore del Palermo, è intervenuto a TMW soffermandosi sul campionato di Serie B: "Monza e Venezia sono le più forti. La sorpresa è il Modena. E queste sono le squadre che possono lottare per andare in A. Poi Palermo, Frosinone e Cesena possono inserirsi. La Samp ha vinto una partita fondamentale" Sulle difficoltà del Palermo, poi, spiega: "L'inizio sembrava promettente. La flessione delle ultime partite è stata inaspettata. Si sta allontanando dalle prime posizioni ma c'è ancora tempo".

