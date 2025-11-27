Il 19 dicembre sarà disponibile in tutte le rivendite fisiche e online l'album di calciatori Panini dedicato alle compagini della Serie B. Lo ha annunciato l'azienda celebre tramite un post pubblicato sui social network, mettendo in evidenzia la copertina, in cui fa parte anche l'attaccante del Palermo, Joel Pohjanpalo.
La novità
Calciatori Panini, in arrivo il primo album dedicato interamente alla Serie B
