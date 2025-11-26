Palermo, GDS: “Due pari e tre pareggi, le rimonte restano tabù”

Con l’Entella confermata l’incapacità di ribaltare una situazione di svantaggio

⚽️ 26 novembre - 09:16

Il Giornale di Sicilia racconta come la gara di Chiavari, che avrebbe dovuto segnare una svolta, si sia invece trasformata in un’altra occasione mancata per il Palermo. Il quotidiano parla di un pareggio dal «sapore di mezza sconfitta», soprattutto perché ancora una volta, una volta finiti sotto, i rosa non sono riusciti a trovare la vittoria. L’articolo definisce questa incapacità una «triste costante degli ultimi anni», indice di difficoltà nella reazione emotiva e tecnica quando bisogna ribaltare il risultato.

Da inizio stagione il Palermo è andato in svantaggio cinque volte: due si sono chiuse in parità, contro Cesena ed Entella, mentre in tre casi — contro Catanzaro, Monza e Juve Stabia — la squadra non è riuscita nemmeno a segnare. Il giornale sottolinea come, nelle gare terminate in pareggio, dopo aver trovato l’1-1 i rosa abbiano prodotto pochissimo: a Cesena entrambe le squadre hanno abbassato il ritmo, mentre a Chiavari le uniche vere occasioni sono arrivate da Joel Pohjanpalo, con l’Entella che ha fatto registrare i maggiori pericoli.

Diverso il quadro delle tre sconfitte: a Catanzaro la squadra ha attaccato con costanza nel secondo tempo, pur senza finalizzare; contro il Monza si è dovuta arrendere alla superiorità dell’avversario; a Castellammare contro la Juve Stabia ogni tentativo è stato definito «disordinato e nervoso», senza mai risultare efficace. Dal ritorno in Serie B nel 2022, e dunque dall’arrivo del City Football Group, il dato sulle rimonte è impietoso: solo tre volte i rosa hanno trasformato uno svantaggio in una vittoria, contro Modena, Südtirol e Cremonese, tutte tra il 2023 e la fine dello stesso anno.

Il quotidiano segnala anche la situazione disciplinare di Bani, che con il giallo rimediato a Chiavari entra in diffida e rischia uno stop al prossimo cartellino. Infine vengono riportate le date delle prime tre gare del 2026 comunicate dalla Lega B: il Palermo affronterà il Mantova in trasferta l’11 gennaio, lo Spezia in casa il 18 e il Modena fuori casa il 24, tutte sfide che arriveranno in una fase già delicata della stagione.