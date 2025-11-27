Ex Palermo, Nicolas Viola riparte dalla Serie C

"Il Ravenna FC comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Nicolas Viola, centrocampista classe 1989, attualmente svincolato. Giocatore di grande esperienza e qualità, Viola vanta una carriera di assoluto rilievo tra Serie A e Serie B, avendo indossato le maglie di club prestigiosi come Reggina, Ternana, Benevento e Cagliari, con cui ha collezionato presenze e prestazioni di spessore nei massimi campionati italiani. Regista dotato di visione di gioco, tecnica sopraffina e grande personalità, porta in dote al Ravenna un valore aggiunto determinante all’interno del reparto centrale. L’arrivo di Viola rappresenta un innesto importante per la squadra di Marco Marchionni, che potrà così contare su un profilo esperto e capace di incidere immediatamente sia sul piano tecnico che su quello carismatico. Dopo il superamento delle visite mediche nella giornata odierna ha disputato il primo allenamento con i compagni. Per lui la maglia scelta è la numero 10. A Nicolas va il benvenuto da parte di tutto il Ravenna FC, con l’augurio di vivere in giallorosso una stagione ricca di soddisfazioni".