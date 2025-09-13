Chi dal primo minuto contro il Sudtirol? La scelta dei tifosi

I tifosi hanno deciso la loro formazione contro il Sudtirol tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

⚽️ 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 07:02)

Archiviata la sosta nazionali, il Palermo si prepara ad affrontare il Sudtirol, nella sfida valida per la terza giornata di B. I ragazzi guidati da Filippo Inzaghi proveranno a proseguire sulla strada intrapresa nelle prime 3 uscite stagionali. I tifosi, tramite un sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, hanno scelto il loro 11 ideale.

IN PORTA

A difendere i pali della compagine rosanero sarà Jesse Joronen, tornato dalla nazionale, in cui ha giocato da titolare la sfida contro la Polonia, terminata con una sconfitta 3-1. Avella, ufficializzato recentemente, si accomoderà in panchina. Il finlandese ha ottenuto 123 voti, e l'ex Brescia4.

IN DIFESA

Ceccaroni, Bani e Peda sono i favoriti dal comporre la difesa a 3 del Palermo. Hanno ottenuto rispettivamente 132,131 e 104 voti. Indietro Diakitè con 29 voti e Veroli con 8.

A CENTROCAMPO

A centrocampo Gomes si candida ad un posto da titolare, dopo essere stato in panchina nelle prime 3 gare, ottenendo 98 voti. Il favorito ad affiancarlo nella coppia è Segre, con 76 voti. Nelle fasce Pierozzi ed Augello, si candidano a giocare la terza sfida consecutiva da titolare, ottenendo rispettivamente 76 e 118 voti. Indietro Ranocchia e Gyasi con rispettivamente 63 e 58 voti.

IN ATTACCO

Nella trequarti, Palumbo è il favorito dai tifosi rosanero per giocare titolare con 120 voti. Tandem offensivo composto da Pohjanpalo e Brunori, confermato, con rispettivamente 129 e 112 voti.