Chi dal primo minuto contro il Sudtirol? La scelta dei tifosi

I tifosi hanno deciso la loro formazione contro il Sudtirol tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Archiviata la sosta nazionali, il Palermo si prepara ad affrontare il Sudtirol, nella sfida valida per la terza giornata di B. I ragazzi guidati da Filippo Inzaghi proveranno a proseguire sulla strada intrapresa nelle prime 3 uscite stagionali. I tifosi, tramite un sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, hanno scelto il loro 11 ideale.

IN PORTA

A difendere i pali della compagine rosanero sarà Jesse Joronen, tornato dalla nazionale, in cui ha giocato da titolare la sfida contro la Polonia, terminata con una sconfitta 3-1. Avella, ufficializzato recentemente, si accomoderà in panchina. Il finlandese ha ottenuto 123 voti, e l'ex Brescia4.

IN DIFESA

Ceccaroni, Bani e Peda sono i favoriti dal comporre la difesa a 3 del Palermo. Hanno ottenuto rispettivamente 132,131 e 104 voti. Indietro Diakitè con 29 voti e Veroli con 8.

A CENTROCAMPO

A centrocampo Gomes si candida ad un posto da titolare, dopo essere stato in panchina nelle prime 3 gare, ottenendo 98 voti. Il favorito ad affiancarlo nella coppia è Segre, con 76 voti. Nelle fasce Pierozzi ed Augello, si candidano a giocare la terza sfida consecutiva da titolare, ottenendo rispettivamente 76 e 118 voti. Indietro Ranocchia e Gyasi con rispettivamente 63 e 58 voti.

IN ATTACCO

Nella trequarti, Palumbo è il favorito dai tifosi rosanero per giocare titolare con 120 voti. Tandem offensivo composto da Pohjanpalo e Brunori, confermato, con rispettivamente 129 e 112 voti.

