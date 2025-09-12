Südtirol-Palermo, sfida in programma domenica alle 17:15, si disputerà con un settore ospiti vuoto di sostenitori residenti in Sicilia. Infatti, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, ha disposto il divieto dei tagliandi ai residenti della Regione Sicilia. Clamoroso dietro front, dunque, dopo i biglietti emessi nei giorni scorsi.
Comunicato
Südtirol-Palermo, trasferta vietata ai residenti in Sicilia: al via il rimborso dei biglietti
Il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha disposto il divieto della vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Sicilia
IL COMUNICATO
"L’FC Südtirol comunica che il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha disposto, in occasione della partita valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2025-2026 tra FC Südtirol e Palermo, in programma domenica 14 settembre alle ore 17.15 allo Stadio Druso di Bolzano, come misura atta ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Sicilia, con annullamento e rimborso dei biglietti eventualmente già venduti.La modalità di rimborso verrà comunicata nelle prossime ore".
