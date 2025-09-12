Il Palermo nel pomeriggio odierno ha proseguito la preparazione in vista del prossimo match, esterno, contro il Südtirol, in programma nel pomeriggio di domenica, alle 17:15.
Il report
Palermo, il report dell’allenamento odierno: esercizi sulla fase offensiva
Prosegue la preparazione in vista del match contro il Südtirol: la nota del club
LA NOTA
"Allenamento pomeridiano oggi per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Sudtirol. I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione sulla fase offensiva. A concludere la seduta un lavoro sulle palle inattive".
