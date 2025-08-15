Il Palermo si prepara a cominciare la stagione, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese.
Il Sondaggio
SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro la Cremonese
Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Chi dal primo minuto contro i grigiorossi? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
PORTA—
Tra i pali Gomis non sarà disponibile, spazio - quasi certamente - a Bardi.
DIFESA—
Tra le retrovie mancherà Magnani.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo quasi tutti in ballottaggio.
ATTACCO—
In avanti tanti ballottaggi. Tutti gli interpreti nel reparto sono disponibili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA