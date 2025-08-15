mediagol sondaggi SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro la Cremonese

Il Sondaggio

SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro la Cremonese

SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro la Cremonese - immagine 1
Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Mediagol ⚽️

Il Palermo si prepara a cominciare la stagione, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese.

Chi dal primo minuto contro i grigiorossi? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

PORTA

—  

Tra i pali Gomis non sarà disponibile, spazio - quasi certamente - a Bardi.

DIFESA

—  

Tra le retrovie mancherà Magnani.

CENTROCAMPO

—  

In mezzo al campo quasi tutti in ballottaggio.

ATTACCO

—  

In avanti tanti ballottaggi. Tutti gli interpreti nel reparto sono disponibili.

 

Leggi i
commenti
Sondaggi: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA