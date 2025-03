Palermo, i tifosi sono fiduciosi per il finale di campionato

Il Palermo sta per cominciare il rush finale, che decreterà la sua posizione finale in questa stagione. Secondo i tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it , i rosanero dovranno puntare più in alto possibile.

QUARTO POSTO POSSIBILE?

Secondo il 33% dei votanti la squadra di Dionisi potrebbe puntare al quarto posto, denotando una positività scaturita dal buon momento di forma dopo la fine del calciomercato di riparazione. Certamente non è un obiettivo facile, ma la sfida contro la Cremonese sarà il primo (e decisivo) scontro per comprendere la posizione raggiungibile dai siciliani. Secondo il 27% dei votanti il Palermo potrebbe raggiungere il quinto posto, andando a migliorare la posizione dello scorso anno; per quanto riguarda il sesto posto, stesso posizionamento della stagione antecedente, è il traguardo possibile secondo il 21% dei votanti. Il 19%, infine, non crede nel poter fare lo step in più dopo una stagione vissuta nella discontinuità, proiettando per Brunori e compagni un settimo o un ottavo posto.