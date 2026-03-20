In trasferta con Mediagol: Padova – Palermo (Stadio Euganeo, guida breve per i tifosi)

La guida pratica di Mediagol per la trasferta perfetta. Ecco l'approfondimento della settimana

Mediagol ⚽️ 20 marzo - 17:00

Trasferta veneta per la formazione rosanero nel corso della quale gli uomini di mister Inzaghi sfideranno i “cugini” del Padova allo Stadio Euganeo. Ecco a voi la nostra guida per godersi al meglio la prossima giornata del campionato cadetto.

Storia dello Stadio Euganeo — Lo Stadio Euganeo è l'impianto sportivo più grande e importante di Padova, inaugurato il 19 giugno 1994 con un'amichevole tra il Padova della stagione 1993-1994 e una selezione di vecchie glorie biancoscudate. La costruzione dello stadio era diventata necessaria quando il maggior club calcistico cittadino tornò in Serie B nel 1987: il vecchio Stadio Silvio Appiani, situato in centro città vicino alla stazione, era ormai obsolescente.

I lavori di costruzione dell'Euganeo iniziarono il 2 dicembre 1989 con la posa della prima pietra in via Due Palazzi. Nel 1992, con i lavori che procedevano a rilento a causa anche del presunto coinvolgimento dell'assessore allo sport del comune di Padova Sergio Verrecchia nell'inchiesta Mani Pulite, la situazione si complicò. Lo stadio non era ancora stato ultimato quando nel 1994 il Padova vi disputò la sua prima partita in Serie A: erano ancora assenti le coperture delle gradinate e la Curva Sud.

Nel 1998 i lavori ripresero con alcune modifiche dal progetto originale, per concludersi nella stagione 1999-2000, con il Padova in Serie C2, quando venne inaugurata la Curva Sud destinata ai tifosi del Padova. La struttura sorge a circa 5 chilometri a nord-ovest del centro città, in Viale Nereo Rocco, ed è il secondo stadio più grande del Veneto dopo il Bentegodi di Verona.

Dal 2006 all'interno dello stadio si è trasferita la sede del Padova, assieme a quella del comitato regionale del Coni, dell'Aia Padova della Federazione Ginnastica d'Italia Veneto e molte altre. Il 29 gennaio 2010, a cento anni esatti dalla fondazione del Padova, è stato inaugurato all'interno dello stadio il museo dedicato alla società.

Settori e Capienza — La capacità originaria dello Stadio Euganeo era di 32.420 posti, così suddivisi tra i vari settori. Tuttavia, in osservanza alle normative sulla sicurezza negli stadi emanate dal Ministero degli Interni (Decreto Pisanu del 2007), la capienza dello stadio è stata ridotta a 18.236 spettatori per gli incontri di calcio.

I settori principali dello stadio sono:

Tribuna Ovest: ha una capienza di 7.047 posti a sedere ed è divisa in Tribuna Ovest, Tribuna Ovest Sud e Tribuna Ovest Nord. Comprende al suo interno le poltrone nord, le poltrone sud, la tribuna d'onore e la tribuna stampa (84 posti).

Tribuna Est: ha una capienza di 7.950 posti a sedere ed è divisa in Tribuna Est, Tribuna Est Nord e Tribuna Fattori, quest'ultima intitolata allo storico radiocronista della squadra Gildo Fattori, voce ufficiale del Padova per oltre 25 anni.

Gradinata Ovest: ha una capienza di 5.056 posti a sedere.

Gradinata Est: anch'essa ha una capienza di 5.056 posti a sedere.

Curva Sud locali: ha una capienza di 3.318 posti ed è il settore della tifoseria del Padova. Dal 1994 al 1999, gli ultras del Padova seguirono le partite dalla Tribuna Fattori, ma dal 1999, quando venne completata la costruzione della Curva Sud, gli ultras vi si trasferirono. Quando nel 2009 il Padova tornò in Serie B, l'adeguamento dell'impianto permise loro di tornare definitivamente alla Fattori, dove la visuale è molto migliore rispetto alla Curva Sud.

Curva Nord ospiti: ha una capienza di 3.318 posti ed è il settore riservato ai tifosi della squadra ospite.

Previsioni Meteo — Per sabato 21 marzo le previsioni indicano una giornata coperta con schiarite e una temperatura di circa 14°C.

Come Raggiungere lo Stadio — Lo stadio si trova in Viale Nereo Rocco, a nord-ovest del centro città, a circa 5 chilometri dal centro di Padova.

In Auto — Da Milano/Venezia: Autostrada A4, uscita Padova Ovest, poi seguire le indicazioni per lo stadio (circa 2 km dall'uscita autostradale).

Da Bologna: Autostrada A13, uscita Padova Sud, poi seguire le indicazioni per il centro e successivamente per lo stadio.

Nelle vicinanze dello stadio sono disponibili ampi parcheggi nel piazzale antistante l'impianto sportivo, oppure è possibile usufruire, a pagamento, del servizio del Park Nord Stadio Euganeo.

Aereo — L'aeroporto più vicino è l'Aeroporto di Venezia Marco Polo (VCE), che dista circa 50 km (40-50 minuti in auto). Da Venezia Aeroporto è possibile:

Noleggiare un'auto presso le compagnie presenti in aeroporto

Prendere il bus navetta ACTV fino a Venezia Mestre, poi treno per Padova (circa 1 ora totale)

Prendere il bus diretto per Padova (circa 1 ora)

L'Aeroporto di Verona Valerio Catullo (VRN) dista circa 92 km (1 ora in auto).

L'Aeroporto di Treviso Antonio Canova (TSF) dista circa 63 km (45 minuti in auto).

Treno — Padova è molto ben collegata con il servizio ferroviario. La Stazione di Padova si trova sulla linea Milano-Venezia e Venezia-Bologna, con treni ad alta frequenza da Milano (circa 2 ore), Venezia (circa 30 minuti), Bologna (circa 1 ora e 15 minuti).

Dalla stazione ferroviaria di Padova lo stadio dista circa 5 km:

Autobus: linee 3, 10 e 12 raggiungono lo stadio, oppure il Metrotram

Taxi: disponibili all'uscita della stazione, circa 10 minuti di corsa