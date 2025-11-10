Palermo, una “legends” mette in vendita su Vinted la maglia dei 125 anni regalata dal club rosanero

Un episodio curioso sta facendo discutere i tifosi del Palermo. Una delle maglie speciali realizzate per celebrare i 125 anni di storia del club rosanero è infatti comparsa in vendita su Vinted, e a quanto pare apparteneva a un volto ben noto ai sostenitori siciliani, come lascia intuire il numero 80 stampato sul retro del kit.
La notizia
La divisa celebrativa, presentata dal Palermo poche settimane fa, si distingue per il design elegante nei classici colori bianco e rosa, impreziosito da dettagli dorati e racchiuso in un cofanetto da collezione. Si tratta di un’edizione limitata, destinata a ex calciatori e figure simboliche della storia rosanero.
Un pezzo unico che, sorprendentemente, è apparso sulla piattaforma di compravendita online con un prezzo superiore ai 1.000 euro, suscitando la reazione di molti appassionati.
I tifosi possono comunque acquistare la maglia celebrativa, fino a esaurimento scorte, sul sito ufficiale del Palermo. Tuttavia, un dettaglio particolare ha fatto capire che quella messa in vendita non apparteneva a un comune collezionista: nella confezione, infatti, era incluso un pupazzetto raffigurante un calciatore, elemento riservato esclusivamente ai protagonisti della storia rosanero.
