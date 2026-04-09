In trasferta con Mediagol: Frosinone – Palermo (Stadio Benito Stirpe, guida breve per i tifosi)

Il centro storico di Frosinone si trova sulla sommità di un colle che domina la piana del fiume Sacco. A causa di terremoti e invasioni nel corso dei secoli, la città moderna si è sviluppata nella parte bassa, ma il suo cuore antico sopravvive nel centro storico arroccato sulla collina.

Nel centro storico si possono ammirare testimonianze di epoca romana e medievale, con vicoli caratteristici e architetture che raccontano la lunga storia della città. Frosinone, infatti, affonda le sue radici nell'antichità: il territorio era abitato dai Volsci già nell'antichità e poi divenne municipio romano.

I piatti Tipici Imperdibili

Fettuccine alla Ciociara (o Fini Fini) — Le Fettuccine alla Ciociara sono il piatto simbolo della tradizione gastronomica ciociara. La Ciociaria è specializzata nella pasta fatta a mano, e le fettuccine rappresentano l'eccellenza di questa tradizione. Chiamate anche "Fini Fini" o "Maccaruni", sono fettuccine all'uovo artigianali: la sfoglia viene tagliata rigorosamente a mano con l'ausilio di un coltello affilato al fine di ottenere un prodotto finale molto sottile e delicato.

Sagne e Fagioli — Tra la cucina tipica ciociara spiccano sicuramente le sagne, un altro tipo di pasta fresca molto usata nella zona, abbinate ai fagioli. La pasta viene preparata con due ingredienti semplici, acqua e farina (senza uova).

Una volta ottenuto dall'impasto di acqua e farina le sagne "maltagliate" (come vengono chiamate, simili ai maltagliati), si prepara il sugo fatto con fagioli della zona di Atina DOP, cotenna di maiale e pomodoro. Il fagiolo cannellino di Atina è un prodotto DOP riconosciuto, coltivato nella Valle di Comino, che conferisce al piatto un sapore unico e caratteristico.

Minestra con il Pane Sotto (Minestra Revotata) — La "Minestra con il pane sotto" o "Minestra Revotata" è una ricetta caratteristica della cultura gastronomica ciociara che si basa sull'impiego di prodotti tipici del luogo. Nata come piatto tradizionalmente povero della gastronomia contadina, questa minestra semplicissima ma estremamente appetitosa ha conquistato il palato di molti buongustai.

Gli ingredienti principali sono le cosiddette "erue pazze" (erbe selvatiche), tra cui il tarassaco, la cicoria e la pratolina, che insieme a molte altre varietà agresti crescono spontaneamente nei campi ciociari. A queste si aggiungono fagioli borlotti, verdure locali, pane raffermo e olio extravergine di oliva.

Stracciatella alla Ciociara — La Stracciatella è una preparazione tradizionale delle feste in Ciociaria. Si tratta di un brodo di pollo nel quale viene versato un composto di uova sbattute con formaggio grattugiato (pecorino romano), che "stracciano" nel brodo bollente formando dei filamenti irregolari, da cui deriva il nome.

Coppiette Ciociare e Amaretti di Guarcino — Per completare l'esperienza gastronomica ciociara, non si possono non menzionare due prodotti tipici che rappresentano l'eccellenza del territorio.

Le Coppiette Ciociare sono le famose listarelle di carne stagionata (di maiale o cavallo), insaporite con aromi di finocchio selvatico e rosmarino. Erano il cibo dei pastori e dei contadini che le portavano con sé durante le lunghe giornate di lavoro nei campi. Oggi sono uno dei più diffusi prodotti street food della Ciociaria, perfette come antipasto o spuntino accompagnate da un buon bicchiere di vino locale.

Gli Amaretti di Guarcino sono un dolce secco tipico prodotto da secoli nella zona di Guarcino. Rispetto al normale amaretto, ha una consistenza più morbida e un sapore intenso di mandorle. Vengono preparati con mandorle, zucchero e albume d'uovo, secondo una ricetta tradizionale tramandata di generazione in generazione. Sono perfetti da gustare a fine pasto con un bicchierino di liquore alle erbe prodotto nelle abbazie locali, o semplicemente con un caffè.

Buona trasferta a tutti da Mediagol.