mediagol notizie Palermo-Bari, quasi 32 mila spettatori questa sera al Renzo Barbera

Il comunicato

Palermo-Bari, quasi 32 mila spettatori questa sera al Renzo Barbera

Palermo-Bari, quasi 32 mila spettatori questa sera al Renzo Barbera - immagine 1
Il numero di spettatori per Palermo-Bari
Mediagol ⚽️

Il Palermo questa sera scenderà in campo contro il Bari per la quarta giornata del campionato di Serie BKT in programma allo stadio Renzo Barbera. Il Palermo, nelle sue storie Instagram ha comunicato che al momento è stata raggiunta quota 31.740 spettatori e che è stata aperta la vendita nel settore ospiti anche per i tifosi rosanero, viste le restrizioni ed il divieto di accesso per i sostenitori del Bari.

Leggi anche
Palermo-Bari, i convocati di Inzaghi: presente un primavera
Palermo-Bari, disponibile il settore ospiti su Vivaticket per i tifosi rosanero

© RIPRODUZIONE RISERVATA