Palermo-Bari, quasi 32 mila spettatori questa sera al Renzo Barbera

Il Palermo questa sera scenderà in campo contro il Bari per la quarta giornata del campionato di Serie BKT in programma allo stadio Renzo Barbera. Il Palermo, nelle sue storie Instagram ha comunicato che al momento è stata raggiunta quota 31.740 spettatori e che è stata aperta la vendita nel settore ospiti anche per i tifosi rosanero, viste le restrizioni ed il divieto di accesso per i sostenitori del Bari.