Palermo-Bari, i convocati di Inzaghi: presente un primavera

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista del match in programma nella serata odierna contro il Bari. 22 in lista: presente Diakitè nonostante i problemi intestinali, ed un portiere della primavera aggregato alla prima squadra. Non presenti Gomis e Bardi per infortunio e Valerio Verre, fuorirosa.
I CONVOCATI
77 Pizzuto
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
