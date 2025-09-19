mediagol palermo Palermo-Bari, i convocati di Inzaghi: presente un primavera

22 i calciatori convocati da Inzaghi per la sfida di stasera contro il Bari
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista del match in programma nella serata odierna contro il Bari. 22 in lista: presente Diakitè nonostante i problemi intestinali, ed un portiere della primavera aggregato alla prima squadra. Non presenti Gomis e Bardi per infortunio e Valerio Verre, fuorirosa.

77 Pizzuto

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

