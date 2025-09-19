Giovanni Ignoffo, ex allenatore dell'Avellino è intervenuto a TMW, soffermandosi anche sul campionato di B:
Le Parole
Serie B, Ignoffo: “Palermo-Bari? La spunteranno i siciliani. In B i favoriti sono i rosa, ma occhio al Modena”
L'ex allenatore del Siracusa si esprime sulla Serie B
E la B mister?"Palermo su tutte, ma occhio al Modena che ha preso un ottimo allenatore e costruito un'ottima squadra. Non mi dà segnali incoraggianti il Monza, ma il campionato è lungo".
Stasera c'è Palermo-Bari..."Credo che alla fine possa spuntarla il Palermo. Ma non sarà una partita facile. Conosco Fabio Caserta e so che darà battaglia. Farà una partita di attesa, trovare gli spazi non sarà facile".
© RIPRODUZIONE RISERVATA