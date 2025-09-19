Palermo, la carica dei 30 mila nelle prime tre gare di campionato al Barbera: non accadeva da 21 anni

Con la sfida di stasera contro il Bari, il Barbera segna per la terza volta consecutiva oltre 30 mila presenze nelle prime tre gare di campionato casalinghe. Un risultato che non si vedeva dalla stagione 2004/2005

⚽️ 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 07:02)

Di Giuseppe Donato

Inizio di stagione positivo per il Palermo con il passaggio del turno in Coppa Italia, e con sette punti conquistati nelle prime tre gare di campionato. L'entusiasmo dei tifosi rosanero è in costante aumento, come lo dimostrano i 16.504 abbonamenti registrati, i 34 mila del "Barbera" in Palermo-Manchester City, i 30 e i 32 mila nelle prime due gare di campionato contro Reggiana e Frosinone. Anche nella sfida della serata odierna, contro il Bari, si preannuncia uno stadio gremito di sostenitori rosanero: infatti, la squadra di Inzaghi potrà contare su almeno 30 mila cuori pulsanti.

Non considerando l'amichevole contro il City, ammonta a oltre 90.000 il numero di sostenitori rosanero accorsi al "Barbera" nelle prime 3 gare stagionali. Una cifra impressionante, segno del grandioso entusiasmo che si vive nel capoluogo siciliano e della voglia di riscatto dopo la scorsa deludente annata. Non si registravano numeri simili dal 2004/2005, stagione in cui il Palermo, sotto la guida di Guidolin, tornava a disputare un campionato di Serie A dopo ben 34 anni di assenza. Quell'anno, 97 mila tifosi rosanero assisterono alle prime 3 gare di campionato. L'euforia era dovuta al ritorno in A, alle ambiziose premesse di Zamparini, e ad un calciomercato che portò Barzagli, Barone e Zaccardo oltre alle conferme di calciatori di assoluto livello che nella stagione precedente avevano conquistato il cuore del tifo rosanero con una serie di reti e giocate spettacolari: Luca Toni ed Eugenio Corini, per citarne alcuni.

Il Palermo di allora iniziò il campionato affrontando il Siena, vincendo 1-0, pareggiando 0-0 contro l'Udinese e superando il Bologna per 1-0. In tutte e tre le partite il clima era simile a quello attuale: oltre 30.000 tifosi presenti e un entusiasmo palpabile. La squadra guidata da Guidolin disputò un campionato incredibile, raggiungendo per la prima volta nella sua storia la qualificazione in Europa League e il miglior piazzamento in Serie A fino ad allora, il sesto posto. Dunque, mancavano da ben 21 anni numeri di questo tipo, e chissà se non siano di buon auspicio per il Palermo, che parte con l’obiettivo della promozione.