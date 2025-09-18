Un anno senza Schillaci, Inzaghi: “Mi sarebbe piaciuto che mi avesse visto sulla panchina del Palermo”

«Della Primavera non ho convocato nessuno, a parte il terzo portiere, perché giocheranno sabato mattina. Su Schillaci: è stato un mio idolo. Tutti ricordiamo il Mondiale del 1990, io avevo 17 anni. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, era sempre piacevole incontrarlo. Mi sarebbe piaciuto che avesse visto me sulla panchina del Palermo. Sono vicino alla sua famiglia e spero presto di incontrarla».