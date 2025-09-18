Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso su Schillaci, eroe dell'Italia 90 scomparso un anno esatto fa:
Le Parole
Un anno senza Schillaci, Inzaghi: “Mi sarebbe piaciuto che mi avesse visto sulla panchina del Palermo”
L'allenatore del Palermo ricorda Schillaci in conferenza stampa
Domani ci sarà spazio per qualche giovane della Primavera? E un pensiero su Totò Schillaci, a un anno dalla sua scomparsa?
«Della Primavera non ho convocato nessuno, a parte il terzo portiere, perché giocheranno sabato mattina. Su Schillaci: è stato un mio idolo. Tutti ricordiamo il Mondiale del 1990, io avevo 17 anni. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, era sempre piacevole incontrarlo. Mi sarebbe piaciuto che avesse visto me sulla panchina del Palermo. Sono vicino alla sua famiglia e spero presto di incontrarla».
© RIPRODUZIONE RISERVATA