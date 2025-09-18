Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Bari:
Palermo, Inzaghi: “Ho una rosa ampia e competitiva. Le Douaron? Ha fatto una partita straordinaria a Bolzano”
Le Douaron ha fatto bene a Bolzano, ma sembra avere troppa frenesia di segnare. Quanto influisce questo aspetto mentale?
«Per me ha fatto una partita straordinaria: ha procurato il primo gol, ha avuto occasioni, ha lottato su ogni pallone. Su di lui forse manca un po’ di fiducia e di onestà di giudizio. È fondamentale per noi, e quando arriverà il gol – che merita – potrà farne tanti».
La partita contro il Bari apre un ciclo intenso di gare, comprese Coppa Italia e turno infrasettimanale. Come prepari la squadra a livello fisico e mentale?
«La cosa più sbagliata sarebbe pensare a tutte le partite insieme. Si ragiona su una partita alla volta. Ho una rosa ampia e competitiva: posso cambiare anche dieci giocatori senza problemi. Questo tour de force mi fa piacere perché tutti avranno modo di dimostrare il proprio valore».
