Palermo, Inzaghi: “Contro il Bari sarà una bella sfida, servirà lucidità. Bereszynski? Rinforzo importante”

Le parole dell'allenatore dei rosanero in conferenza stampa

⚽️ 18 settembre - 20:00

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Bari:

Ogni partita ha una storia a sé, ma c’è un dato curioso: Caserta ha vinto due volte al Barbera con Cosenza e Catanzaro e l’anno scorso ha fermato la tua squadra due volte sullo 0-0. Ci sono allenatori che, per il loro modo di giocare, creano particolari difficoltà o queste statistiche non contano?

«Le statistiche possono motivarci ulteriormente. Sapere che Caserta ha vinto due volte al Barbera deve darci la spinta a sfatare un altro tabù, come a Bolzano. Questa squadra deve abituarsi a battere i record se vuole diventare grande. Caserta è un ottimo allenatore, ma non è Caserta contro Inzaghi: è Palermo contro Bari. Sarà una bella sfida, ma siamo pronti, carichi e convinti delle nostre forze».

Quando sei arrivato dicesti di non meritare ancora tanta attenzione. Eppure, dopo poche partite al Barbera ci sono stati già 125.000 spettatori. Significa che avete iniziato a costruire qualcosa?

«Abbiamo fatto intravedere qualcosa, ma il percorso è lungo. Il pubblico che ci segue è motivo di grande soddisfazione, ma dobbiamo dimostrare partita dopo partita di meritare fiducia. Contro il Bari serviranno lucidità e pazienza: è una squadra che ha meno punti di quelli che merita, ma resta molto forte. Noi siamo consapevoli della nostra forza, giochiamo davanti a un pubblico straordinario e dovremo essere compatti e intelligenti, sapendo che abbiamo giocatori in grado di risolvere la partita in qualsiasi momento».

Sta arrivando Berezinski. Cosa può dare alla squadra e come si inserisce nella tua idea tattica?

«Preferisco non parlare di giocatori che non sono ancora ufficialmente del Palermo. Domani c’è qualcosa di molto più importante. Se arriverà sarà un rinforzo importante, ma oggi parliamo di chi c’è».