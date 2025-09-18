Calciomercato Palermo, ecco Bereszyński: visite mediche domani per l’ex Napoli. Contratto e dettagli…

Il Palermo piazza il suo ultimo colpo del mercato estivo targato Carlo Osti. Si è infatti sbloccato definitivamente l'affare che porterà Bereszyński alla corte di Pippo Inzaghi. Dopo lo stand-by della trattativa negli ultimi giorni, è arrivato l'ok definitivo da Manchester. L'ex Sampdoria è in viaggio verso Torino per svolgere le visite mediche al J-Medical nella giornata di domani per poi legarsi ufficialmente al club rosanero. Salvo intoppi, dovrebbe atterrare nel capoluogo siciliano venerdì intorno alle 21:30. In tempo, salvo ritardi, per assistere alla seconda frazione del match tra Palermo e Bari, in programma proprio domani alle 21 al "Barbera". Firmerà un contratto annuale con opzione esercitabile dal club di Viale Del Fante per un'altra stagione. Il polacco, che vanta un background di grande caratura con più di 200 presenze in Serie A e uno scudetto vinto con il Napoli nel 2023, va a completare il reparto difensivo dal punto di vista numerico e lo implementa sul piano qualitativo grazie alla sua versatilità: il classe 1992, può essere impiegato infatti sia da braccetto che da quinto o quarto esterno sul medesimo versante. SuperPippo ha il suo Jolly difensivo.