Un anno senza Schillaci: un cantautore siciliano lo ricorda con il singolo “Totò”

Ad un anno dalla scomparsa di Totò Schillaci , il cantautore palermitano Salvatore Alaimo , in arte "Sabù", ha deciso di omaggiarlo con un singolo intitolato "Totò", già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Su YouTube è stato pubblicato anche il videoclip, che vede come protagonista Joshua Schillaci , nipote dell’eroe di Italia ’90. La canzone ripercorre la vita di Schillaci , ragazzo del Cep, che con determinazione, coraggio e talento è riuscito a conquistare la maglia azzurra, portandola quasi fino alla finale mondiale.

Come riporta PalermoToday, oggi Sabù Alaimo si esibirà dal vivo per cantare il singolo durante l’inaugurazione del Murales Yume, dedicato proprio a Schillaci. «Il singolo non celebra solo l’atleta, ma soprattutto l’uomo: nei versi e nelle note metto in luce i tratti più sinceri e generosi del campione, raccontando il lato umano che lo ha reso indimenticabile ben oltre il campo da gioco. Il video non è soltanto un tributo – conclude il cantautore – ma anche un’occasione per puntare i riflettori sulle difficili condizioni del quartiere, territorio che Totò ha sempre ricordato con orgoglio e che continua a rappresentare il cuore della sua storia».