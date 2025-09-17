Sarà Daniele Perenzoni l'arbitro che dirigerà Palermo-Bari, match in programma nella serata di venerdì. Il direttore di gara della sezione di Rovereto ha arbitrato in 5 occasioni i siciliani, con un bilancio favorevole ai rosa: 2 pareggi, 2 vittorie e una sconfitta. Dall'altro lato, ha diretto 6 volte sfide del Bari: 3 vittorie per i galletti, un pareggio e due sconfitte.
I precedenti
Palermo-Bari, dirige il match Perenzoni: i precedenti con i rosanero
L'ULTIMO PRECEDENTE
L'ultima sfida del Palermo diretta da Perenzoni risale all'agosto del 2024 nel match di Coppa Italia contro il Parma. I rosanero, allora allenati da Alessio Dionisi, vinsero 0-1 con una rete siglata da Roberto Insigne. La partita fu divertente con tante occasioni da entrambe le parti e un calcio di rigore parato da Gomis, su Man.
IL PRECEDENTE PIÙ CELEBRE
La sfida più celebre arbitrata da Perenzoni è senza dubbio Palermo-Padova, match valido per la finale dei playoff di C. In un Barbera gremito di sostenitori rosanero, vogliosi di tornare in cadetteria dopo 3 anni, il Palermo disputò un'otttima partita, vincendo 1-0, con un rigore realizzato da Matteo Brunori. Perenzoni, oltre al tiro dagli 11 metri concesso, estrasse anche un cartellino rosso a Ronaldo, autore di una "testata" a Marco Perrotta nel corso del secondo tempo.
