Palermo-Bari, dirige il match Perenzoni: i precedenti con i rosanero

Sarà Daniele Perenzoni l'arbitro che dirigerà Palermo-Bari, match in programma nella serata di venerdì. Il direttore di gara della sezione di Rovereto ha arbitrato in 5 occasioni i siciliani, con un bilancio favorevole ai rosa: 2 pareggi, 2 vittorie e una sconfitta. Dall'altro lato, ha diretto 6 volte sfide del Bari: 3 vittorie per i galletti, un pareggio e due sconfitte.