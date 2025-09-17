Mediagol
Palermo, superati i 27mila spettatori per il match contro il Bari

Palermo-Reggiana
Superati i 27mila spettatori per la sfida di venerdì sera contro il Bari
Attesa crescente in città per la sfida tra Palermo e Bari. I rosanero, che hanno iniziato la stagione con grande entusiasmo nell'ambiente anche grazie agli incoraggianti risultati delle prime due, giocheranno venerdì in un "Barbera" gremito, con ben 27.546 biglietti già staccati, a due giorni dalla sfida.

