Palermo, iniziativa per il match contro il Bari: biglietti gratuiti alle associazioni di volontariato

Iniziativa della società per il prossimo match dei rosanero. In occasione della sfida tra Palermo e Bari, valevole per la 4ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma venerdì 19 settembre alle ore 21.00 allo Stadio Renzo Barbera, il Palermo FC ha deciso di destinare un quantitativo di biglietti gratuiti alle associazioni di volontariato del territorio.