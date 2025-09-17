Iniziativa della società per il prossimo match dei rosanero. In occasione della sfida tra Palermo e Bari, valevole per la 4ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma venerdì 19 settembre alle ore 21.00 allo Stadio Renzo Barbera, il Palermo FC ha deciso di destinare un quantitativo di biglietti gratuiti alle associazioni di volontariato del territorio.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Palermo
Palermo, iniziativa per il match contro il Bari: biglietti gratuiti alle associazioni di volontariato
Iniziativa della società per la sfida contro il Bari
L’iniziativa, che riserva priorità alle realtà impegnate nelle politiche per l’infanzia e i giovani, permetterà di assistere alla gara dall’anello inferiore del settore ospiti, a seguito del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari e alla contestuale autorizzazione concessa dalle Autorità di P. S. per la vendita ai tifosi locali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA