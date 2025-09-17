Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Palermo, iniziativa per il match contro il Bari: biglietti gratuiti alle associazioni di volontariato

Palermo

Palermo, iniziativa per il match contro il Bari: biglietti gratuiti alle associazioni di volontariato

Palermo, iniziativa per il match contro il Bari: biglietti gratuiti alle associazioni di volontariato - immagine 1
Iniziativa della società per la sfida contro il Bari
Mediagol ⚽️

Iniziativa della società per il prossimo match dei rosanero. In occasione della sfida tra Palermo e Bari, valevole per la 4ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma venerdì 19 settembre alle ore 21.00 allo Stadio Renzo Barbera, il Palermo FC ha deciso di destinare un quantitativo di biglietti gratuiti alle associazioni di volontariato del territorio.

L’iniziativa, che riserva priorità alle realtà impegnate nelle politiche per l’infanzia e i giovani, permetterà di assistere alla gara dall’anello inferiore del settore ospiti, a seguito del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari e alla contestuale autorizzazione concessa dalle Autorità di P. S. per la vendita ai tifosi locali.

Leggi anche
Palermo, prosegue la preparazione in vista del Bari
EURO 2032, FIGC risponde a Palermo: “Progetto stadio significativo, grazie per candidatura”

© RIPRODUZIONE RISERVATA