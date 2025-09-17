Il Palermo nella mattinata odierna ha proseguito la preparazione in vista del match contro il Bari, in programma venerdì.
Il Report
Palermo, prosegue la preparazione in vista del Bari
Seduta mattutina per la squadra guidata da Inzaghi: la nota del club
LA NOTA
"Allenamento mattutino oggi al Palermo CFA per la squadra guidata da Filippo Inzaghi. I rosanero, dopo una fase di attivazione con torelli, hanno effettuato un’esercitazione sulla fase offensiva e una partita a campo ridotto".
