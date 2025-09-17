mediagol palermo Palermo, prosegue la preparazione in vista del Bari

Il Report

Palermo, prosegue la preparazione in vista del Bari

Palermo, prosegue la preparazione in vista del Bari - immagine 1
Seduta mattutina per la squadra guidata da Inzaghi: la nota del club
⚽️

Il Palermo nella mattinata odierna ha proseguito la preparazione in vista del match contro il Bari, in programma venerdì.

LA NOTA 

"Allenamento mattutino oggi al Palermo CFA per la squadra guidata da Filippo Inzaghi. I rosanero, dopo una fase di attivazione con torelli, hanno effettuato un’esercitazione sulla fase offensiva e una partita a campo ridotto".

