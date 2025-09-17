Sarà Daniele Perenzoni di Rovereto l'arbitro di Palermo-Bari. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda di Ozieri e Simone Biffi di Treviglio. Il quarto uomo sarà Alfredo Iannello di Messina. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Francesco Meraviglia di Pistoia) e A.V.A.R. (Marco Monaldi di Macerata) che dirigeranno la gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 19 settembre alle 21:00 al "Barbera".
Le Designazioni Arbitrali
Serie B, designazioni 4ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Bari
LE DESIGNAZIONI ARBITRALI—
FROSINONE - SÜDTIROL Venerdì 19/09 h. 19.00
ZANOTTI
COLAROSSI - MONACO
IV: DIONISI
VAR: PICCININI
AVAR: MAGGIONI
PALERMO - BARI Venerdì 19/09 h. 21:00
PERENZONI
NIEDDA - BIFFI
IV: IANNIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MONALDI
REGGIANA - CATANZARO h. 15:00
TURRINI
TRINCHIERI - EMMANUELE
IV: FABBRI
VAR: GIUA
AVAR: PICCININI
SPEZIA – JUVE STABIA h. 15:00
MASSIMI
DI GIACINTO - REGATTIERI
IV: BURLANDO
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
VENEZIA - CESENA h. 15.00
MARCHETTi
PALERMO - COLAIANNI
IV: MASTRODOMENICO
VAR: SERRA
AVAR: RUTELLA
MONZA - SAMPDORIA h. 17:15
ABISSO
BITONTI – EL FILALI
IV: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
MANTOVA - MODENA h 19.30
PAIRETTO
CORTESE - GRASSO
IV: MIRABELLA
VAR: NASCA
AVAR: GHERSINI
CARRARESE - AVELLINO Domenica 21/09 h. 15.00
MUCERA
IMPERIALE - PISTARELLI
IV: FOURNEAU
VAR: VOLPI
AVAR: COSSO
PESCARA - EMPOLI Domenica 21/09 h. 17:15
DI BELLO
PRESSATO - PASCARELLA
IV: LUONGO
VAR: BARONI (ON-SITE STADIO “ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA”)
AVAR: PRENNA (ON-SITE STADIO “ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA”)
PADOVA – VIRTUS ENTELLA Domenica 21/09 h. 19:30
GALIPO’
BERCIGLI - LAGHEZZA
IV: CALZAVARA
VAR: PRONTERA (ON – SITE STADIO “EUGANEO”)
AVAR: SANTORO (ON – SITE STADIO “EUGANEO”)
