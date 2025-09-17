Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Serie B, designazioni 4ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Bari

Le Designazioni Arbitrali

Serie B, designazioni 4ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Bari

Palermo
I nominativi di Arbitro, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R. che dirigeranno la gara in programma venerdì 19 settembre
Mediagol ⚽️

Sarà Daniele Perenzoni di Rovereto l'arbitro di Palermo-Bari. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda di Ozieri e Simone Biffi di Treviglio. Il quarto uomo sarà Alfredo Iannello di Messina. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Francesco Meraviglia di Pistoia) e A.V.A.R. (Marco Monaldi di Macerata) che dirigeranno la gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 19 settembre alle 21:00 al "Barbera".

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

—  

FROSINONE - SÜDTIROL    Venerdì 19/09 h. 19.00

ZANOTTI

COLAROSSI - MONACO

IV:      DIONISI

VAR: PICCININI

AVAR: MAGGIONI

 

PALERMO - BARI    Venerdì 19/09 h. 21:00

PERENZONI

NIEDDA - BIFFI

IV:      IANNIELLO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MONALDI

 

REGGIANA - CATANZARO    h. 15:00

TURRINI

TRINCHIERI - EMMANUELE

IV:       FABBRI

VAR: GIUA

AVAR:  PICCININI

 

SPEZIA – JUVE STABIA    h. 15:00 

MASSIMI

DI GIACINTO - REGATTIERI

IV:     BURLANDO

VAR: CAMPLONE

AVAR:   MARINI

 

VENEZIA - CESENA   h. 15.00

MARCHETTi

PALERMO - COLAIANNI

IV:      MASTRODOMENICO

VAR: SERRA

AVAR: RUTELLA

 

MONZA - SAMPDORIA    h. 17:15

ABISSO

BITONTI – EL FILALI

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      GARIGLIO

 

MANTOVA - MODENA    h 19.30

PAIRETTO

CORTESE - GRASSO

IV:     MIRABELLA

VAR:     NASCA

AVAR:     GHERSINI

 

CARRARESE - AVELLINO    Domenica 21/09 h. 15.00

MUCERA

IMPERIALE - PISTARELLI

IV:     FOURNEAU

VAR:   VOLPI

AVAR:      COSSO

 

PESCARA - EMPOLI    Domenica 21/09 h. 17:15

DI BELLO

PRESSATO - PASCARELLA

IV:       LUONGO

VAR:   BARONI (ON-SITE STADIO “ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA”)

AVAR:  PRENNA (ON-SITE STADIO “ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA”)

 

PADOVA – VIRTUS ENTELLA    Domenica 21/09 h. 19:30

GALIPO’

BERCIGLI - LAGHEZZA

IV:     CALZAVARA

VAR:   PRONTERA (ON – SITE STADIO “EUGANEO”)

AVAR:   SANTORO (ON – SITE STADIO “EUGANEO”)

Leggi anche
Palermo-Bari, i precedenti: solo 2 sconfitte per i rosanero in 37 sfide giocate al Barbera
Palermo, superata quota 24 mila spettatori per il Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA