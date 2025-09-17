Venerdì alle 20:30, in un “Renzo Barbera” che si preannuncia gremito di tifosi rosanero, andrà in scena Palermo-Bari. La squadra guidata da Filippo Inzaghi tenterà di proseguire sulla strada intrapresa e conquistare la seconda vittoria consecutiva. Dall’altro lato i biancorossi, reduci da un solo punto nelle prime tre gare, proveranno a interrompere la striscia negativa e portare a casa il primo successo stagionale. Il bilancio generale tra le due compagini conta 75 incontri: 26 vittorie per il Palermo, 26 pareggi e 23 successi per il Bari. Il dato al “Barbera” è favorevole ai siciliani (20 vittorie, 15 pareggi e soltanto 2 sconfitte), mentre al “San Nicola” il trend pende nettamente a favore dei pugliesi (21 vittorie, 6 pareggi e appena 6 successi rosanero).
I PRECEDENTI
Palermo-Bari, i precedenti: solo 2 sconfitte per i rosanero in 37 sfide giocate al Barbera
L’ULTIMO PRECEDENTE
L’ultima sfida tra le due squadre risale alla 33ª giornata dello scorso campionato di Serie B, in un match cruciale in ottica playoff.
Il Palermo di Dionisi arrivava alla gara da settimo in classifica con 45 punti, a -4 dalla Juve Stabia quinta. Il Bari, invece, era nono a due lunghezze dall’ottavo posto, ultima piazza utile per la qualificazione. La partita, disputata al “San Nicola”, si sbloccò già al 9’: Maggiore, servito da Favasuli dopo un errore di Ranocchia, batté Audero. Al 19’ il solito Joel Pohjanpalo ristabilì la parità. Nella ripresa, quando il pari sembrava ormai scritto, fu Simic all’89’ a regalare i tre punti ai pugliesi, rilanciando le ambizioni playoff della squadra di Longo. Una vittoria pesante per il Bari e una sconfitta dolorosa per il Palermo, che dovette attendere fino alla 36ª giornata per centrare la matematica qualificazione agli spareggi, chiudendo poi all’ottavo posto.
L’ULTIMO PRECEDENTE AL BARBERA
L’ultimo Palermo-Bari giocato al “Renzo Barbera” risale invece alla 19ª giornata dello scorso campionato di Serie B. I rosanero si presentavano al match al decimo posto, reduci da un girone d’andata deludente con appena 24 punti nonostante le grandi aspettative della vigilia. Il Bari, con lo stesso bottino in classifica, arrivava con meno pressioni. In quella occasione fu decisiva una rete di Le Douaron al 41’, che consegnò al Palermo una vittoria di misura (1-0) e l’ingresso in zona playoff. La gara non fu particolarmente spettacolare, con poche occasioni da entrambe le parti, ma il successo arrivò in un momento cruciale, dopo tre sconfitte consecutive.
