Palermo-Bari, i precedenti: solo 2 sconfitte per i rosanero in 37 sfide giocate al Barbera

Venerdì alle 20:30, in un “Renzo Barbera” che si preannuncia gremito di tifosi rosanero, andrà in scena Palermo-Bari. La squadra guidata da Filippo Inzaghi tenterà di proseguire sulla strada intrapresa e conquistare la seconda vittoria consecutiva. Dall’altro lato i biancorossi, reduci da un solo punto nelle prime tre gare, proveranno a interrompere la striscia negativa e portare a casa il primo successo stagionale. Il bilancio generale tra le due compagini conta 75 incontri: 26 vittorie per il Palermo, 26 pareggi e 23 successi per il Bari. Il dato al “Barbera” è favorevole ai siciliani (20 vittorie, 15 pareggi e soltanto 2 sconfitte), mentre al “San Nicola” il trend pende nettamente a favore dei pugliesi (21 vittorie, 6 pareggi e appena 6 successi rosanero).