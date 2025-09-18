Il Palermo si prepara ad affrontare il Bari, in occasione della quarta giornata di Serie B. I rosanero vengono da una vittoria contro il Sudtirol e vanno a caccia di altri tre punti.
SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Bari
Chi dal primo minuto contro i pugliesi? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
PORTA—
Tra i pali confermato Joronen, dopo le buone sensazioni delle prime giornate.
DIFESA—
Tra le retrovie pochi dubbi, con tutti gli elementi del reparto che hanno garantito un certo standard di prestazioni.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo scalpita Gomes, tornato da poco dall'infortunio.
ATTACCO—
In avanti spingono Palumbo, dopo l'ultimo ottimo spezzone di gara a Bolzano, e Brunori. Confermato, ovviamente, Pohjanpalo.
