Un annuncio che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi: attraverso i propri canali ufficiali, il Palermo ha comunicato il ritorno in rosanero di due nomi che hanno segnato un’epoca. Miccoli e Amauri, coppia che ha fatto sognare il Barbera, tornano a indossare la maglia del club siciliano.
L’annuncio
Palermo, Miccoli e Amauri tornano a vestire la maglia rosanero? L’annuncio sui social
L’annuncio del Palermo tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram
Ma non si tratta di Fabrizio né del centravanti brasiliano. Questa volta tocca ai loro figli, Diego Miccoli e Hugo Leonardo Amauri, che entreranno a far parte della formazione Primavera. Un’occasione importante per crescere nel settore giovanile rosanero, con la prospettiva di potersi guadagnare in futuro una chance in prima squadra.
