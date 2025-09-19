Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena Palermo-Bari allo stadio Renzo Barbera. Previsto uno stadio quasi del tutto sold out con quota 30 mila spettatori abbondantemente superata già nella giornata di ieri.
Il comunicato
Palermo-Bari, disponibile il settore ospiti su Vivaticket per i tifosi rosanero
Per questo motivo, viste le restrizioni per i tifosi del Bari e quindi il divieto di accedere allo stadio per la sfida contro i rosanero, il Palermo ha deciso di mettere a disposizione per i tifosi della squadra di casa il settore ospiti.
LEGGI ANCHE
IL COMUNICATO—
“Il Palermo FC informa che, in seguito all’autorizzazione concessa dalle Autorità di P. S., i tifosi rosanero possono acquistare tagliandi nell’anello superiore del settore ospiti per assistere alla gara tra Palermo e Bari, valevole per la 4ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma stasera alle ore 21.00 allo Stadio Renzo Barbera. Per l’occasione, la vendita dei biglietti per il settore ospiti è riservata esclusivamente ai residenti nella regione Sicilia. È possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:
Sono disponibili per l’acquisto le tariffe già dedicate agli altri settori di curva: intero, donne / over 65, under 16. L’accesso all’interno del settore ospiti avverrà attraverso i 6 tornelli (dal tornello 1 al tornello 6) a servizio della Curva Sud”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA