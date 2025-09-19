Mediagol
Il comunicato

Palermo-Bari, disponibile il settore ospiti su Vivaticket per i tifosi rosanero

Palermo-Bari, disponibile il settore ospiti su Vivaticket per i tifosi rosanero - immagine 1
Tramite un comunicato ufficiale il Palermo ha confermato che il settore ospiti sarà disponibile per i tifosi rosanero visto il divieto di accesso per i sostenitori del Bari
Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena Palermo-Bari allo stadio Renzo Barbera. Previsto uno stadio quasi del tutto sold out con quota 30 mila spettatori abbondantemente superata già nella giornata di ieri.

Per questo motivo, viste le restrizioni per i tifosi del Bari e quindi il divieto di accedere allo stadio per la sfida contro i rosanero, il Palermo ha deciso di mettere a disposizione per i tifosi della squadra di casa il settore ospiti. 

IL COMUNICATO

—  

“Il Palermo FC informa che, in seguito all’autorizzazione concessa dalle Autorità di P. S., i tifosi rosanero possono acquistare tagliandi nell’anello superiore del settore ospiti per assistere alla gara tra Palermo e Bari, valevole per la 4ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma stasera alle ore 21.00 allo Stadio Renzo Barbera. Per l’occasione, la vendita dei biglietti per il settore ospiti è riservata esclusivamente ai residenti nella regione Sicilia. È possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

  • sito Vivaticket;

  • punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

    • Sono disponibili per l’acquisto le tariffe già dedicate agli altri settori di curva: intero, donne / over 65, under 16. L’accesso all’interno del settore ospiti avverrà attraverso i 6 tornelli (dal tornello 1 al tornello 6) a servizio della Curva Sud”.

