Pohjanpalo: “Palermo mi ha convinto con il suo progetto a lungo termine”

"Tutti sanno che se giochi bene a Palermo, per te si aprono tutte le porte. Il club appartiene al massimo livello e da giocatori il nostro lavoro è quello di dare il massimo per loro. Tutti sanno che il Palermo fa parte del City Football Group, ma in quale misura lo si comprende solo quando si arriva nel club e si vede come funziona tutto. C'è una struttura ben definita che parte dall'alto, da Manchester, e stanno cercando di portare questa struttura anche qui in Italia. Significa che il Palermo fa parte di un ecosistema globale, e quindi, figurativamente, Palermo non è più un'isola."