Nel documentario "Palermo Rising", pubblicato dalla pagina inglese Four Four Two, tra le varie figure intervistate figura anche Joel Pohjanpalo, attuale capocannoniere della Serie B.
LE PAROLE
Pohjanpalo: “Palermo mi ha convinto con il suo progetto a lungo termine”
Pohjanpalo ha parlato della scelta di approdare in Sicilia e del suo ruolo all'interno della squadra.
Sul club e il City Group
"Tutti sanno che se giochi bene a Palermo, per te si aprono tutte le porte. Il club appartiene al massimo livello e da giocatori il nostro lavoro è quello di dare il massimo per loro. Tutti sanno che il Palermo fa parte del City Football Group, ma in quale misura lo si comprende solo quando si arriva nel club e si vede come funziona tutto. C'è una struttura ben definita che parte dall'alto, da Manchester, e stanno cercando di portare questa struttura anche qui in Italia. Significa che il Palermo fa parte di un ecosistema globale, e quindi, figurativamente, Palermo non è più un'isola."
Sulla scelta di arrivare a Palermo
"Mi hanno mostrato quale sarebbe stato il mio ruolo nel club e quale sarebbe stato non solo il piano a breve termine, ma anche quello a lungo termine. Questo mi ha convinto ad unirmi al club."
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