La Nazionale italiana si prepara a tornare in campo a inizio giugno con due test amichevoli internazionali. A guidare gli Azzurri sarà Silvio Baldini, attuale commissario tecnico dell’Under 21, che siederà sulla panchina della Nazionale maggiore in qualità di CT ad interim.
Nazionale Italiana
Italia, Baldini CT ad interim per le amichevoli di giugno: sfide contro Lussemburgo e Grecia
Silvio Baldini guiderà l’Italia a giugno contro Lussemburgo e Grecia
L’Italia affronterà il Lussemburgo mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg, mentre domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà impegnata contro la Grecia al Pankritio Stadium. Baldini sarà affiancato dal suo staff tecnico dell’Under 21.
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