mediagol notizie Italia, Baldini CT ad interim per le amichevoli di giugno: sfide contro Lussemburgo e Grecia

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Italia, Baldini CT ad interim per le amichevoli di giugno: sfide contro Lussemburgo e Grecia

Palermo
Silvio Baldini guiderà l’Italia a giugno contro Lussemburgo e Grecia
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La Nazionale italiana si prepara a tornare in campo a inizio giugno con due test amichevoli internazionali. A guidare gli Azzurri sarà Silvio Baldini, attuale commissario tecnico dell’Under 21, che siederà sulla panchina della Nazionale maggiore in qualità di CT ad interim.

L’Italia affronterà il Lussemburgo mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg, mentre domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà impegnata contro la Grecia al Pankritio Stadium. Baldini sarà affiancato dal suo staff tecnico dell’Under 21.

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