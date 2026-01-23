Editoria sportiva, il libro dell’ex Palermo Mantovani: “Guida per giovani calciatori e le loro famiglie”

Ossessiva ricerca del risultato, iperbole deleteria di aspettative, inopinate pressioni. Fardello che soffoca passione, gioia e leggerezza nei giovani aspiranti calciatori. Tema attuale, fulcro del libro dell'ex Palermo e Torino, Andrea Mantovani.

Torinese di nascita, classe 1984. Jolly difensivo, impiegabile da centrale, braccetto, all'occorrenza esterno sul binario mancino.

Andrea Mantovani, ex calciatore che vanta oltre 400 presenze tra i professionisti, circa trecentosessanta tra Serie A e campionato cadetto, ha edificato una lunga e gratificante carriera, vestendo maglie di comprovato blasone calcistico nel corso della sua parabola. Torino, Palermo, Vicenza, Chievo, Bologna, solo per citare alcuni dei club in cui ha militato. Senza dimenticare le esperienze con Perugia e Triestina. L'estasi della maglia azzurra, con la trafila nelle selezioni nazionali giovanili.

L'ebbrezza di un trionfo, da capitano, con l'Italia Under 19 all'Europeo di categoria nel 2003. Le sedici presenze e i due Europei disputati con l'Under 21. Abnegazione, spirito di sacrificio, disciplina, smisurata passione. Tratti caratterizzanti, fin dagli albori nel settore giovanile, di un calciatore che ha lavorato quotidianamente, sorriso sulle labbra e volto intriso di sudore, per realizzare il sogno coltivato ardentemente da bambino. Dare sempre e comunque il massimo per valicare il confine dei propri limiti. Competere nel rigoroso rispetto delle regole e dell'avversario. Senza mai perdere gioia e connessione emotiva con quella sfera attorno alla quale ha cadenzato la sua vita. Forgiando il prospetto e formando l'uomo, trasponendone etica e levatura morale sul rettangolo verde. Dedito, leale e gladiatorio, sul manto erboso e nel chiuso dello spogliatoio. Proiezione fedele di un ragazzo che si è fatto trasversalmente apprezzare, per umanità, professionalità e trasparenza, in ogni dove.

Oggi, Andrea, indossa brillantemente i panni di commentatore tecnico per Rai Sport. Sensibilità e coscienza, forse l'animo sognante e candido di quel bimbo che bramava un futuro da calciatore. Moti interiori che hanno al contempo ispirato nell'ex rosanero una divagazione letteraria. "Diventa un campione - Guida per i giovani calciatori ed le loro famiglie" rappresenta una sorta di bussola, valoriale e disciplinare, per chi approccia in tenera età il mondo del calcio. Al fine di respirare, filtrandone le scorie, dinamiche e gioie che il microcosmo del pallone può regalare. Solo se vissuto nella sua accezione più sana e pura.

Messaggio forte e significativo, rivolto ai ragazzi ma, ancor prima, a tecnici e genitori. Il talento va certamente plasmato e razionalizzato in maniera graduale e progressiva. In funzione di inclinazioni calcistiche ed attitudini del ragazzo. Sostegno incondizionato, presenza, comprensione. Senza illusioni né pretese. Tuttavia, talvolta si tende a fanatizzare oltremodo schemi, dettami e condotte tattiche speculative, finalizzate ossessivamente al conseguimento del risultato. Logica deleteria e controproducente nel percorso di formazione di un giovane calciatore. Pressioni ed aspettative estenuanti, inopinate, di assoluto nocumento. Corollario prematuro e fuori luogo che rischia di sopprimere la passione, inaridendo la capacità di concepire il calcio come fonte di gioia e spensieratezza.

Un libro semplice ed accorato che assurge a prezioso e virtuoso vademecum per ragazzi, formatori e familiari. La collaborazione di Giulio Dispensieri, la prefazione di un giornalista competente e qualificato come Stefano Bizzotto. Guida e strumento che si avvale dei prestigiosi contributi di Giorgio Chiellini, Federico Balzaretti, Giampaolo Pazzini, Sergio Pellissier. Ex compagni di Mantovani e protagonisti di eccellenti carriere in massima serie e su scala internazionale. Ben felici di mettere a disposizione la loro esperienza, focalizzandosi su linee guida da seguire, principi da interiorizzare, errori da non commettere, per chi aspira a ricalcare le loro orme. Senza mai smarrire obiettivi e retta via. Impegno, passione, rettitudine, sacrificio. L'unica via da intraprendere per godersi ogni tappa di un viaggio meraviglioso in quanto tale. Con la voglia preminente di divertirsi, conoscersi, crescere e migliorarsi. Crederci sempre, restando fedeli a sé stessi. Dribblando di slancio ogni forma di bieca omologazione o vacuo stereotipo. Niente assilli, gabbie, must o ultime spiagge. Intrisi di leggerezza, incanto e sorriso. Ali salvifiche per ogni bambino che ha il diritto di planare, libero e felice, sulla scia del proprio sogno.