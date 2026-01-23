La Repubblica: “Il Palermo balla sulle punte Johnsen ok, obiettivo Tramoni”

Il mercato del Palermo si accende improvvisamente con la prospettiva di un clamoroso doppio colpo in attacco. Secondo quanto riportato da La Repubblica , il direttore sportivo Osti sta lavorando freneticamente per chiudere le trattative che porterebbero in Sicilia sia Dennis Johnsen che Matteo Tramoni , una mossa che ridisegnerebbe completamente le ambizioni rosanero per la promozione diretta.

La pista più calda è quella che conduce al norvegese della Cremonese. Johnsen avrebbe già dato il suo gradimento totale, spinto dalla voglia di ricomporre con Pohjanpalo la coppia che ha fatto le fortune del Venezia. L'operazione è ai dettagli: un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro in caso di Serie A, con i grigiorossi che avrebbero già individuato in Colpani il sostituto ideale. Più serrato, invece, il braccio di ferro per Tramoni: il Pisa fa muro chiedendo 6 milioni e una pesante clausola sulla rivendita, ma il Palermo resta fiducioso di poter limare le distanze negli ultimi giorni di gennaio.