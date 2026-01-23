Il mercato del Palermo si accende improvvisamente con la prospettiva di un clamoroso doppio colpo in attacco. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il direttore sportivo Osti sta lavorando freneticamente per chiudere le trattative che porterebbero in Sicilia sia Dennis Johnsen che Matteo Tramoni, una mossa che ridisegnerebbe completamente le ambizioni rosanero per la promozione diretta.
La Repubblica: “Il Palermo balla sulle punte Johnsen ok, obiettivo Tramoni”
La pista più calda è quella che conduce al norvegese della Cremonese. Johnsen avrebbe già dato il suo gradimento totale, spinto dalla voglia di ricomporre con Pohjanpalo la coppia che ha fatto le fortune del Venezia. L'operazione è ai dettagli: un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro in caso di Serie A, con i grigiorossi che avrebbero già individuato in Colpani il sostituto ideale. Più serrato, invece, il braccio di ferro per Tramoni: il Pisa fa muro chiedendo 6 milioni e una pesante clausola sulla rivendita, ma il Palermo resta fiducioso di poter limare le distanze negli ultimi giorni di gennaio.
Mentre le manovre in entrata accelerano, il quotidiano riporta segnali netti sul fronte interno. Giacomo Corona è stato ufficialmente tolto dal mercato: Inzaghi ha posto il veto sulla sua cessione, considerandolo una risorsa fondamentale per il girone di ritorno. Al contrario, resta con la valigia in mano Diakité; la sua partenza aprirebbe le porte all'arrivo di un esterno di fascia più offensivo, perfetto per le esigenze tattiche del 3-4-2-1 del tecnico.
In un clima di grande attesa per i nuovi acquisti, la squadra mantiene alto il morale a Torretta, dove i finlandesi Pohjanpalo e Joronen sono stati protagonisti di un simpatico video "culinario" per Betsson Sport. Ma dietro i sorrisi, la concentrazione resta massima: come dichiarato dallo stesso bomber finlandese, l'unica ricetta per il successo rimane il lavoro quotidiano per farsi trovare pronti al momento del "gong" finale, sia sul campo che sul mercato.
