Palermo, Giornale Di Sicilia: “Scontri diretti tabù, ora serve un colpo”

Finora nessuna vittoria con le squadre che sono nel perimetro play-off

Mediagol ⚽️ 23 gennaio - 08:20

Il Palermo è chiamato a un cambio di marcia negli scontri diretti per trasformare le ambizioni di promozione in realtà. Secondo l'analisi del Giornale di Sicilia, nonostante l'ottimo avvio del girone di ritorno, i rosanero devono superare un tabù statistico preoccupante: nella prima metà della stagione, la squadra di Inzaghi non ha mai battuto una formazione che attualmente occupa le prime otto posizioni della classifica. La trasferta di domani a Modena rappresenta dunque l'occasione ideale per ottenere uno "scalpo pesante" e migliorare il bilancio negli scontri al vertice.

Il quotidiano sottolinea come il bilancio attuale contro le grandi del torneo sia deficitario, con quattro pareggi e tre sconfitte. L'unica vittoria contro una squadra di alta classifica era arrivata a dicembre contro l'Empoli, che però nel frattempo è scivolato fuori dalla zona play-off. Per puntare alla Serie A diretta e garantirsi un vantaggio anche in caso di arrivo a pari punti, il Palermo deve iniziare a vincere questi "tritico-verità", partendo proprio da quel Braglia dove il Modena, all'andata, mise in seria difficoltà la manovra rosanero.

Il contesto, tuttavia, appare oggi ribaltato: se gli emiliani hanno subito una brusca frenata nelle ultime settimane, i rosa arrivano da otto risultati utili consecutivi e si trovano a soli cinque punti dalla vetta. Per espugnare il campo dei "canarini", Inzaghi chiede ai suoi massima attenzione per evitare i blackout visti a Mantova, consapevole che con il ritmo forsennato imposto dal duo di testa Frosinone-Venezia, ogni minimo errore rischia di essere pagato a caro prezzo.

La sfida di domani non è solo una questione di punti, ma di mentalità. Una vittoria al Braglia certificherebbe la maturità definitiva di un gruppo che ha imparato a soffrire e a vincere contro le "piccole", ma che ora deve dimostrare di saper dominare anche i diretti concorrenti per il salto di categoria. La scalata verso la Serie A passa inevitabilmente da questi novanta minuti.